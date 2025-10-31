Παράτησε την Premier League και το ποδόσφαιρο για να γίνει φωτογράφος

Onsports Team

Στα 27 του χρόνια τερματοφύλακας της Τότεναμ αποφάσισε να… κρεμάσει τα γάντια του, για να ακολουθήσει το όνειρό του που δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα.

Μια ανακοίνωση που δεν συνηθίζεται, έκανε η Τότεναμ. Αυτή αφορούσε τον τερματοφύλακα, Άλφι Γουάιτμαν. Ο 27χρονος που προέρχεται απ’ τις ακαδημίες των Λονδρέζων, πήρε μια απόφαση που δίχως άλλο παραξένεψε πολλούς.

Αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στο πάθος του που είναι η φωτογραφία και ο κινηματογράφος. Όλα αυτά ενώ ήταν ελεύθερος να πάει σε όποια ομάδα επιθυμούσε, όμως τελικά οδηγήθηκε από την καρδιά του.

Δεν ήταν απ’ τις βασικές επιλογές της Τότεναμ, ενώ πανηγύρισε μαζί της το περυσινό Europa League. Όπως είχε δηλώσει στο «Athletic» όμως, το ποδόσφαιρο είχε μετατραπεί σε κάτι που δεν τον εξέφραζε:



«Το γκολφ, η τσάντα Gucci, το αυτοκίνητο... γίνεσαι μια αντανάκλαση του περιβάλλοντός σου. Πηγαίνεις στην προπόνηση και γυρίζεις σπίτι. Αυτό είναι όλο».

Η ανακοίνωση της Τότεναμ αναφέρει:

«Ο Άλφι Γουάιτμαν αποσύρθηκε για να ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως σκηνοθέτης και φωτογράφος. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, Άλφι!».

Έχει αρχίσει ήδη να συνεργάζεται με ανθρώπους του καλλιτεχνικού στερεώματος, ενώ όπως λέει ο παλαίμαχος τερματοφύλακας πλέον, δεν έχει παρακολουθήσει ούτε ένα ματς τη φετινή σεζόν.