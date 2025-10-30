Γιουβέντους: Στο προπονητικό κέντρο ο Σπαλέτι - Υπογράφει και ανακοινώνεται

Οnsports Τeam

Η Γιουβέντους ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρόσληψη του Λουτσιάνο Σπαλέτι ως νέου προπονητή της ομάδας.

Ο 66χρονος τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της «βέκια σινιόρα», με στόχο να επαναφέρει τη «Γιούβε» στην κορυφή της Serie A και να τη σταθεροποιήσει στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση των «μπιανκονέρι» και θα υπογράψει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Η τελική συμφωνία «σφραγίστηκε» στη συνάντηση που είχε ο γενικός διευθυντής της Γιουβέντους, Ντάμιεν Κόμολι, με τον Σπαλέτι, ο οποίος το μεσημέρι έφτασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στην Κοντινάσα για να υπογράψει και να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Η Γιουβέντους διανύει μία δύσκολη περίοδο, καθώς βρίσκεται στην 8η θέση της Serie A, έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή, ενώ στο Champions League έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές. Η διοίκηση ελπίζει πως η εμπειρία και το πάθος του Σπαλέτι θα δώσουν νέα πνοή στους «μπιανκονέρι» και θα βοηθήσουν την ομάδα να ανακάμψει τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Ο Σπαλέτι, γνωστός για τη μεθοδικότητά του και το επιθετικό του ποδόσφαιρο, επιστρέφει στην καθημερινότητα των συλλόγων ύστερα από τη θητεία του στην Εθνική Ιταλίας, με στόχο να επαναφέρει τη λάμψη και το πνεύμα νικητή στη Γιουβέντους.