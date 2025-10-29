Ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγγνώμη από όλους εκτός από τον Τσάμπι Αλόνσο

Onsports Team

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε αντιδράσει άσχημα όταν έγινε αλλαγή στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, όμως φαίνεται πως το θέμα δεν λύθηκε.

Ήταν το 71ο λεπτό του ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, όταν ο Βινίσιους έγινε αλλαγή από τον Ροντρίγκο. Αντέδρασε έντονα, φώναζε, ενώ έφυγε για τα αποδυτήρια. Δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την έντονη διαφωνία του με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο.

Λίγες μέρες μετά, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τους πάντες για την αντίδρασή του. Όμως όχι και από τον προπονητή, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο πρώτος στον οποίο έπρεπε να απολογηθεί.

Ο Βινίσιους με ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε στους φιλάθλους, τη διοίκηση, τους συμπαίκτες, όμως… προκλητικά ξέχασε τον Αλόνσο:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο El Clasico. Όπως έχω ήδη κάνει αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της προπόνησης, θέλω επίσης να ζητήσω ξανά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τον πρόεδρο.

Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει επειδή θέλω πάντα να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα μου. Η ανταγωνιστική μου φύση πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτόν τον σύλλογο και όλα όσα αντιπροσωπεύει».