Τραγωδία - Τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Onsports Team

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία και ειδικότερα στο στρατόπεδο της Ίντερ ένα δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη (28/10) το πρωί, με πρωταγωνιστή τον δεύτερο τερματοφύλακα των «νερατζούρι», Χοσέπ Μαρτίνεθ.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», ο 26χρονος Ισπανός χτύπησε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, στη Via Bergamo, στην περιοχή Φενεργκό, επαρχία Κόμο, κοντά στο Appiano Gentile, όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Παρά την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο άτυχος ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του επί τόπου. Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και συνεργάστηκε με τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η τραγωδία αυτή βύθισε στο πένθος την Ίντερ, η οποία αποφάσισε να ακυρώσει τη συνέντευξη Τύπου του Κρίστιαν Κίβου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 15:00 (ώρα Ελλάδας), ως ένδειξη σεβασμού και θλίψης για το περιστατικό.

Ο Μαρτίνεθ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Τζένοα, μετρά μόλις λίγους μήνες στο ρόστερ των πρωταθλητών Ιταλίας, όμως η καριέρα του σημαδεύεται από αυτή τη φρικτή στιγμή.

Η ιταλική αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ το κλίμα στο στρατόπεδο της Ίντερ είναι βαρύ και πένθιμο.