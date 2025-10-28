Ομάδες

Ερυθρός Αστέρας: Τέλος οι φήμες, παίζει κανονικά ο Μπάτλερ
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 17:26
EUROLEAGUE

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα έβαλε τέλος τις φήμες που ήθελαν τον Τζάρεντ Μπάτλερ να μην έχει περάσει τα ιατρικά τεστ, με τον Αμερικανό να κάνει κανονικά ντεμπούτο την Πέμπτη κόντρα στην Μακάμπι. 

Σερβικά δημοσίευματα το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) έβαλαν «φωτιά» όσον αφορά την μεταγραφή του Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα.

Ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του έβαλε τέλος στις όποιες φήμες είχαν αναπτυχθεί γύρω από τον Τζάρεντ Μπάτλερ. Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» ο Αμερικανός άσος πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί κανονικά για την σερβική ομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή για την αναμέτρηση κόντρα στην Μακάμπι την ερχόμενη Πέμπτη (30/10). 
 


