Ερυθρός Αστέρας: Τέλος οι φήμες, παίζει κανονικά ο Μπάτλερ
Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα έβαλε τέλος τις φήμες που ήθελαν τον Τζάρεντ Μπάτλερ να μην έχει περάσει τα ιατρικά τεστ, με τον Αμερικανό να κάνει κανονικά ντεμπούτο την Πέμπτη κόντρα στην Μακάμπι.
Σερβικά δημοσίευματα το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) έβαλαν «φωτιά» όσον αφορά την μεταγραφή του Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα.
Ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του έβαλε τέλος στις όποιες φήμες είχαν αναπτυχθεί γύρω από τον Τζάρεντ Μπάτλερ. Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» ο Αμερικανός άσος πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί κανονικά για την σερβική ομάδα.
КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је првотимац нашег клуба Девонте Грејем након обављене магнетне резонанце и нових прегледа, добио дозволу да се прикључи тренинзима првог тима. Он ће се ставити на располагање тренеру Саши Обрадовићу одмах пошто се опорави од… pic.twitter.com/FODe4stqsZ— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 28, 2025