Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα όταν προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του από επεισόδια σε ματς τοπικού

Στο νοσοκομείο με οξύ έμφραγμα μεταφέρθηκε φίλαθλος ομάδας της Αχαΐας όταν προσπάθησε να προστατεύσει το μικρό παιδί του από σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε ματς Β’ κατηγορίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Σοκαριστικές είναι οι σκηνές που έρχονται από την Πάτρα και το γήπεδο «Κ. Ζάρρας», αφού το ντέρμπι κορυφής του Β’ ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας μεταξύ της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου διακόπηκε στο 60ο λεπτό ελέω επεισοδίων που ξέσπασαν στον αγωνιστικό χώρο και μεταφέρθηκαν σε ακόμα μεγαλύτερη έκταση στις εξέδρες.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την αχαϊκή πρωτεύουσα, φίλαθλος της ΑΕ Αιγίου που βρισκόταν στο κυλικείο του γηπέδου, υπέστη οξύ έμφραγμα, στην προσπάθειά του να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του, από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στον συγκεκριμένο χώρο και προκάλεσαν πολλές υλικές ζημιές.

Ο άτυχος φίλαθλος στην προσπάθειά του να φυγαδέψει το παιδί του στο αυτοκίνητό του, ένιωσε έντονη δυσφορία και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε στεφανιογραφία και τοποθέτηση stent. Ο φίλαθλος έχει ξεφύγει τον άμεσο κίνδυνο, αλλά παραμένει στη Μονάδα Εμφραγμάτων για καλύτερη παρακολούθηση.

Όσον αφορά στα επεισόδια, στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, παράγοντες της Πάτρας 2005 και ποδοσφαιριστές της ΑΕ Αιγίου μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση για καταθέσεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται επίσημη τοποθέτηση της ΕΠΣ Αχαΐας για το περιστατικό.