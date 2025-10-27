Θρήνος στην Ισπανία: Πέθανε 15χρονος ποδοσφαιριστής της Σαραγόσα

Οnsports Τeam

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρεάλ Σαραγόσα και το ισπανικό ποδόσφαιρο γενικότερα η είδηση του θανάτου του Χόρχε Κασάδο, παίκτη της ομάδας Junior A, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα (27/10) σε ηλικία 15 ετών.

Ο Χόρχε, μέλος της Σαραγόσα από την παιδική του ηλικία, εντάχθηκε στην ακαδημία νέων ως παίκτης κάτω των 9 ετών και φέτος έπαιζε την έκτη σεζόν του στον σύλλογο, ενώ είχε επίσης κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.

Οι «Μπλανκίγιος» ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν επίσημη ημέρα πένθους κι ανέστειλαν κάθε δραστηριότητα στο προπονητικό κέντρο (Sports City) μετά από αυτή την θλιβερή είδηση.

Η ανακοίνωση της Σαραγόσα:

«Ο Χόρχε, μέλος της Ρεάλ Σαραγόσα από μικρή ηλικία, αγωνιζόταν φέτος για έκτη χρονιά στον σύλλογο. Πολύ αγαπητός στο αποδυτήριο, αφήνει ένα ανεκτίμητο κενό στην ομάδα του, Cadete A, και στη Ρεάλ Σαραγόσα.

Η Αθλητική Πόλη, καταρρακωμένη από την τραγική είδηση, θα παγώσει πλήρως τις δραστηριότητές της και η πρώτη ομάδα θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από την προπόνησή της.

Συντετριμμένοι από την απώλεια, συμμεριζόμαστε τον τεράστιο πόνο της οικογένειας και των οικείων του Χόρχε. Από τον σύλλογο στέλνουμε όλη μας την αγάπη και δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χόρχε.»