Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - Αστέρας και Ρεάλ - Μπαρτσελόνα
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Επιλογές για όλα τα γούστα περιλαμβάνει το σημερινό χορταστικό «μενού» με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ενώ νωρίτερα υπάρχει και το ισπανικό Clasico ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επίσης αγωνίζονται για την Super League.
Δράση υπάρχει και στα υπόλοιπα σπορ με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού να ξεχωρίζουν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
10:00 Novasports Start Γκουανγκτζόου Τένις
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος – Ολυμπιακός GBL
13:15 Novasports 2 Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Τζένοα Serie A
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας GBL
15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A
16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League
16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία
17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League
17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A
22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, Γκραν Πρι Μεξικό
22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga
22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal