Μεταγραφές, Ρεάλ Μαδρίτης: Την… κάνει ο Έντρικ ενόψει Μουντιάλ

Ο Έντρικ έχει αποφασίσει να φύγει τον Ιανουάριο από την Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η ισπανική ομάδα πιστεύει στο ταλέντο του, αλλά ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιώσει τις προσδοκίες της και έχει αποφασίσει να πάει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο στη Μαρσέιγ, δανεικός έως το τέλος της σεζόν.

Η διοίκηση των «μπλάνκος» απέρριψε πρόταση το καλοκαίρι 70 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι, που ήθελε με το ποσό αυτό να τον εντάξει στο δυναμικό της, αλλά τώρα σκέφτεται να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο δανεικό σε άλλη ομάδα, με τις Βαλένθια, Γιουβέντους, Χετάφε και Σοσιεδάδ να έχουν ήδη πλησιάσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά αναφέρει η «Estadio Deportivo», αλλά η γαλλική ιστοσελίδα «Foot Mearcato» υποστηρίζει πως προτιμά να παίξει στην ομάδα της Μασσαλίας.

Η «βασίλισσα» απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 τα δικαιώματα του 19χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, κερδίζοντας τη «μάχη» για την υπογραφή του από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στην Ισπανία.

Ο Έντρικ δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στην ενδεκάδα των «μπλάνκος» και κόντρα στη φημολογία η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου αποφάσισε να μη δοθεί δανεικός το περασμένο καλοκαίρι σε άλλη ομάδα. Η Ρεάλ απάντησε αρνητικά σε όλες τις σχετικές προτάσεις, αλλά ο νεαρός διεθνής φορ δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και ο Τσάμπι Αλόνσο έχει εισηγηθεί να δοθεί δανεικός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ήδη ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Πάμπλο Λονγκόρια και ο αθλητικός διευθυντής, Μεχντί Μπενατιά, έχουν μιλήσει τόσο με τη διοίκηση της Ρεάλ, όσο και με τον ατζέντη του Έντρικ, και ευελπιστούν πως το Γενάρη θα τον πάρουν στο «Βελοντρόμ».