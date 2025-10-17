Ομάδες

La Liga: Ετοιμάζουν διαμαρτυρία οι αρχηγοί των ομάδων για το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 23:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η επιλογή να διεξαχθεί η αναμέτρηση στο Μαϊάμι δεν άρεσε καθόλου στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και ετοιμάζουν κάποιας μορφής αντίδραση.

Η La Liga αποφάσισε να διεξαχθεί το ματς ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, είναι προγραμματισμένη για τις 21 Δεκεμβρίου. Κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Τέσσερις μέρες πριν τα Χριστούγεννα οι δύο ομάδες της Primera Division θα «μονομαχήσουν» στο «Hard Rock Stadium». Η UEFA δημοσιοποίησε την αντίθεσή της σε μια τέτοια κίνηση, όμως έδωσε την σχετική άδεια.

Αυτοί που δε συμφωνούν καθόλου, είναι οι ποδοσφαιριστές. Καθώς δε θέλουν να προστεθεί μέσα στη σεζόν ένα υπερατλαντικό ταξίδι που θα φέρει έξτρα κόπωση και ταλαιπωρία στους παίκτες.

Έτσι, οι αρχηγοί των ομάδων της La Liga θα αντιδράσουν την ερχόμενη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Αυτό που φαίνεται να έχουν συμφωνήσει, είναι με τη σέντρα των αναμετρήσεων να κάθονται στο χορτάρι για 20-30 δευτερόλεπτα και μετά να σηκώνονται για να διεξαχθεί η κάθε αναμέτρηση.

 



