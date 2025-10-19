Γιουβέντους: Περιμένει χαμηλή χρηματική ποινή από την UEFA

Onsports Team

Πήρε θέση αναφορικά με τις παραβιάσεις του FFP η ιταλική ομάδα, τονίζοντας πως στη χειρότερη των περιπτώσεων θα της επιβληθεί χαμηλό χρηματικό πρόστιμο.

Η UEFA ερευνά την Γιουβέντους για παραβιάσεις των κανόνων του «Financial Fair Play», που την έχουν ήδη οδηγήσει σε αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την περίοδο 2023-24, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν.

«Σε σχέση με την παράμετρο του κανόνα εσόδων, στις 18 Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται σε παρόμοιες καταστάσεις για συλλόγους που συμμετέχουν σε διοργανώσεις της UEFA, η Γιουβέντους έλαβε ανακοίνωση από την UEFA σχετικά με την έναρξη διαδικασίας για την πιθανή υπέρβαση για την τριετή περίοδο 2022-23 έως 2024-25», εξήγησε η ιταλική ομάδα και πρόσθεσε:

«Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αναμένεται την άνοιξη του 2026 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή οικονομική ποινή (αλλά πιθανότατα μικρού ποσού) καθώς και σε πιθανούς αθλητικούς περιορισμούς (όπως, για παράδειγμα, περιορισμούς στην εγγραφή νέων παικτών στις λίστες διοργανώσεων της UEFA)»..

Η Γιουβέντους, κοινοποιώντας αυτά τα έγγραφα στους μετόχους πριν από τη γενική συνέλευση στις 7 Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει ότι «έχει σεβαστεί τον δείκτη Κόστους Ομάδας».

Σύμφωνα με τους κανόνες του «Financial Fair Play», το επιτρεπόμενο έλλειμμα για έναν σύλλογο σε διάστημα τριών ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ένα έλλειμμα που αυξάνεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ κατά την ίδια περίοδο για έναν σύλλογο «σε καλή οικονομική υγεία».

Η Γιουβέντους κατέγραψε ζημίες 58,1 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25, μια απότομη μείωση από τα 199,2 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Η «Γηραιά Κυρία», που ελέγχεται από την οικογένεια Ανιέλι μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Exor, αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το 2023-24 λόγω παραβιάσεων του «Financial Fair Play».