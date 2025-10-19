Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει η αγωνιστική | Ώρες και κανάλι
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 09:18
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει η αγωνιστική | Ώρες και κανάλι

Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος, με τις οποίες ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της GBL.

Μετά από μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν πριν περίπου 40 ώρες στην Κωνσταντινούπολη και πέτυχαν μεγάλη νίκη επί της Αναντολού Εφές. Ταξίδεψαν απευθείας για την Ρόδο, όπου σήμερα (19/10, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Εργκίν Αταμάν είχε πάρει 14 παίκτες μαζί του, καθώς οι Γκριγκόνις και Κουζέλογλου που δεν ήταν στη 12άδα με την Εφές, μπορεί να πάρουν χρόνο συμμεροχής στη Ρόδο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται νωρίτερα (19/10, 13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ, ευελπιστώντας πως η κακοκαιρία στην Αττική δεν θα επηρεάσει την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από τη σπουδαία νίκη με ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και υπολογίζει στην επιστροφή τον Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Ουόκαπ στην αγωνιστική δράση.

 



Ροή ειδήσεων

STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ - Μάντσεστερ
48 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ - Μάντσεστερ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
ΣΠΟΡ
Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ποδηλατικού Γύρου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
2 ώρες πριν Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ποδηλατικού Γύρου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
BASKET LEAGUE
GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει η αγωνιστική | Ώρες και κανάλι
2 ώρες πριν GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει η αγωνιστική | Ώρες και κανάλι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της