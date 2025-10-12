Απίστευτο σκηνικό: Παίκτης του ΠΑΟ Ρουφ δεν κατάλαβε πως πρέπει να τηρήσει fair play και σκόραρε!

Onsports Team

Στο ντέρμπι της ΕΠΣ Αθηνών με τον Άγιο Δημήτριο, ο Εντιαγέ πέτυχε γκολ ενώ έπρεπε να τηρήσει το fair play και δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο.

Ο αγώνας του Αγίου Δημητρίου με τον ΠΑΟ Ρουφ, ήταν ντέρμπι το ντέρμπι της ΕΠΣ Αθηνών. Είχε όλα τα στοιχεία ενός τέτοιου αγώνα (ένταση, αποβολές, διαμαρτυρίες για τη διαιτησία), όμως και μια φάση που δε συνηθίζουμε να βλέπουμε στα γήπεδα.

Το τελικό σκορ ήταν 1-1, με δύο γκολ που δεν έπρεπε να μπουν. Για διαφορετικό λόγο το καθένα. Ο Εντιαγέ που έκανε το ντεμπούτο του στην Α’ ΕΠΣΑ, δεν κατάλαβε πως στο 84’ οι συμπαίκτες του προσπαθούν να επιστρέψουν την μπάλα στον Άγιο Δημήτριο, για να τηρήσουν το fair play.

Πήρε την μπάλα και σκόραρε. Αμέσως δημιουργήθηκα πανδαιμόνιο. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να τον κυνηγούν. Προκλήθηκε ένταση με τον Νιγηριανό να δείχνει πως δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί.

Τελικά όταν ηρέμησαν τα πνεύματα, οι φιλοξενούμενοι άφησαν τον Δρόση να σκοράρει για το 1-1.

Δείτε το video από το soccerlive: