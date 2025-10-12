Ομάδες

Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
Οnsports Τeam 12 Οκτωβρίου 2025, 18:11
BASKET LEAGUE

Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, έμεινε όρθια στην αντεπίθεση της Μυκόνου και πήρε την νίκη, κάνοντας το «δύο στα δύο» στη Stoiximan BGL.

Μεγάλη εντός έδρας νίκη κατάφερε να πάρει το Περιστέρι κόντρα στην Μύκονο με 89-83 και να κάνει το δύο στα δύο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. 

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλο ξεκίνησε πολύ δυναμικά την αναμέτρηση και επέβαλλε τον ρυθμό της, "κλείνοντας" το δεκάλεπτο στο 39-26, αλλά στη συνέχεια δε μπόρεσε να συνεχίσει στο ίδιο ρυθμό βάζοντας την Μύκονο και πάλι στο παιχνίδι. 

Το ματς στο τέλος έγινε θρίλερ, αλλά με τον Νίκολς να παίρνει την κατάσταση πάνω του, το Περιστέρι κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. 

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίκολς με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο εξαιρετικός Αμπερκρόμπι με 23 πόντους. 

Από πλευράς ηττημένων πρώτος σκόρερ ήταν ο Απλμπι με 20 πόντους και 8 ασίστ.

Τα Δεκάλεπτα: 39-26, 51-38, 69-62, 89-83

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης 



