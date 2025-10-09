Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σκωτία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 16:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα / Σκωτία

Σκωτία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Κρίσιμη «μάχη» για την Εθνική Ελλάδας, η οποία θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Σκωτία.

Στο «Χάμπντεν Παρκ» οι διεθνείς θέλουν τη νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους. Για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, αλλά και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Να τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του.

Το ματς διεξάγεται στο πλαίσιο του Γ’ όμιλου των προκριματικών. Στον οποίο μετέχουν επίσης Δανία και Λευκορωσία. Οι Σκωτσέζοι έχουν 4 βαθμούς ως τώρα, ενώ η Ελλάδα 3.

Για το Nations League πριν κάποιους μήνες η Ελλάδα είχε νικήσει στο «Χάμπντεν Παρκ» με 3-0. Αυτή τη φορά το ματς αναμένεται αρκετά διαφορετικό όμως. Και σαφώς δυσκολότερο.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας. Το ματς αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
16 λεπτά πριν Σκωτία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Σάντσες και Ντέσερς – Πολλοί οι απόντες
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 ώρες πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved