Μιγκέλ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 22:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπόκα Τζούνιορς

Μιγκέλ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

Σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου

Η ποδοσφαιρική κοινότητα της Αργεντινής πενθεί το θάνατο του Μιγκέλ Ρούσο, του προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς, που άφησε βαθιά κληρονομιά στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ο Ρούσο πέθανε σε ηλικία 69 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο σύλλογος.

Μόλις λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό το θλιβερό νέο, είχε ανακοινωθεί ότι ο Μιγκέλ Ρούσο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο σπίτι του, όπου λάμβανε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τον τελευταίο μήνα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εισαχθεί στο νοσοκομείο τρεις φορές λόγω επιπλοκών που σχετίζονταν με την ασθένειά του.

Ο Μιγκέλ Ρούσο θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες στο ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής, έχοντας καθοδηγήσει την Μπόκα Τζούνιορς σε κρίσιμες στιγμές και αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον σύλλογο και τους φιλάθλους.



