Μπάγερν Λεβερκούζεν: Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030 για τον Εζέκιελ Παλάσιος

Onsports Team

Ο διεθνής Αργεντινός μέσος «έδεσε» το μέλλον του στη γερμανική ομάδα, με τη συμφωνία να ανακοινώνεται επίσημα.

Ο 26χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή, Εζέκιελ Παλάσιος, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπάγερ Λεβερκούζεν κατά δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Παλάσιος εντάχθηκε από την Ρίβερ Πλέιτ στην Μπάγερ Λεβερκούζεν την 1η Ιανουαρίου 2020, με συμβόλαιο που έληγε το καλοκαίρι του 2028.

«Από την άφιξή του το 2020, ο Εζέκιελ Παλάσιος έχει γίνει βασικός πυλώνας της ομάδας μας. Υπήρξε ένας από τους βασικούς παίκτες των τελευταίων ετών και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη στην οικοδόμηση μιας ομάδας που διψάει για επιτυχία» δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Ζίμον Ρόλφες.

Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή στο τέλος του 2022, ο Παλάσιος ήταν βασικός παίκτης κατά τη διάρκεια της τέλειας σεζόν 2023-24 της Λεβερκούζεν, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Γερμανίας, με μόνο μία ήττα (στον τελικό του Europa League) σε 53 αγώνες.

«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα που ήμουν σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας» δήλωσε ο Παλάσιος.