Μπαρτσελόνα: Εγκαταλείπει τη σκέψη της European Super League

Onsports Team

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να εγκαταλείψει οριστικά το σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League, το οποίο επιδίωκε μέχρι τώρα, όπως αναφέρθηκε από τον Καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό RAC1.

Ο σύλλογος, μάλιστα, χαιρετίζει τις αλλαγές που έφερε η UEFA στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τοπίο. Κυρίως στη νέα μορφή του Champions League. Συγκεκριμένα, οι «Μπλαουγκράνα» όπως και πολλές άλλες ομάδες, εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο η διοικητική αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κατάφερε να ικανοποιήσει τους συλλόγους που απαιτούσαν μεγαλύτερη αξία από το Champions League μέσω υψηλότερων εσόδων, κάτι που επιτεύχθηκε.



Ο πρόεδρος της Καταλανικής ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα, πιστεύει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο να προωθηθεί μια νέα διοργάνωση που θα διοικείται από συλλόγους, όπως είχε προβλεφθεί κατά την ίδρυση της Super League, η οποία πλέον έχει ως μοναδικό μέλος τη Ρεάλ Μαδρίτης του Φλορεντίνο Πέρεθ. Η Γιουβέντους ζήτησε επίσημα τον αποκλεισμό της από το πρότζεκτ, αίτημα που απορρίφθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την «Μπάρτσα».

Αυτή η απόφαση θα επισφράγιζε τις ήδη σημαντικά βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της UEFA και ίσως η παρουσία του προέδρου Αλεξάντερ Τσέφεριν στο «Μονζουίκ», για τον αγώνα του Champions League μεταξύ των «Μπλαουγκράνα» και της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πάντα αντιτίθεται στη Super League, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό μήνυμα για το ποδόσφαιρο.