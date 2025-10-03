Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα
Onsports Team 03 Οκτωβρίου 2025, 14:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα

Οι τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες, βάζει σε μπελάδες τη χώρα μας.

«Εφιαλτική» ήταν εβδομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τις ήττες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες στέρησαν πολλούς βαθμούς από την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.

Με μηδέν βαθμούς λοιπόν η χώρα απομακρύνθηκε από την 10η θέση και μάλιστα νιώθει να την πλησιάζει η Νορβηγία στην 11η θέση, καθώς μείωσε στους 725 βαθμούς την απόσταση, ενώ ακολουθεί και η Πολωνία με απειλητικές διαθέσεις.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 44.800 (3/5)

10. Τσεχία 41.500 (4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.587 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)

15. Αυστρία 32.250 (3/5)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions LeagueΚυπελλούχος: Playoffs Europa LeagueΔεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa LeagueΤέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)Κυπελλούχος: Playoffs Europa LeagueΔεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa LeagueΤέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa LeagueΔεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference LeagueΤέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa LeagueΔεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference LeagueΤέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς, δύσκολα με Ατρόμητο
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς, δύσκολα με Ατρόμητο
ΣΠΟΡ
Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης
47 λεπτά πριν Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα
1 ώρα πριν UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα
EUROLEAGUE
Θύρα 13: «Σήμερα παίρνουμε τα κασκόλ μας και δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε»
2 ώρες πριν Θύρα 13: «Σήμερα παίρνουμε τα κασκόλ μας και δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η συγκλονιστική σκηνή Κίτσου - Κοκκίδου στο Να με λες μαμά και η ανατροπή που ξάφνιασε το κοινό