Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Youth League: Έκανε το 2Χ2 ο Ολυμπιακός με νίκη στην έδρα της Άρσεναλ
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 18:27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Youth League: Έκανε το 2Χ2 ο Ολυμπιακός με νίκη στην έδρα της Άρσεναλ

Οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» επικράτησαν 2-1 στο Λονδίνο – Με δέκα παίκτες απ’ το 15’ έπαιζαν οι «κανονιέρηδες».

Μεγάλη νίκη για την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» για το Youth League έκαναν το 2Χ2, επικρατώντας 2-1 στο Λονδίνο της Άρσεναλ. Έτσι μετά και το 4-0 επί της Πάφου, συνεχίζουν με το απόλυτο στο θεσμό.

Η ομάδα του Πειραιά είχε αριθμητικό πλεονέκτημα απ’ το 15’ όταν και αποβλήθηκε ο Κόπλι. Ο Ίθαν Κορτές στο 20’ άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 0-2 από τον Φίλη στο 38’. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ογκουνάικε στο 83’.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League:

Ολυμπιακός–Πάφος 4-0

Άρσεναλ–Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

04 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου Καϊράτ – Ολυμπιακός

ΑΡΣΕΝΑΛ: Πόρτερ, Χάμιλ (46΄ Ονιεκατσούκου), Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον (76΄ Ογκουναΐκε), Ντούντζιακ (90΄+2 Τζουλιέν), Ιμπραχίμ, Κόπλι, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον (85΄ Όγκουστιν), Άννους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90΄+3 Αβραμούλης), Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα (90΄+3 Σιώζιος), Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος (77΄ Λάνα), Κορτές (61΄ Βασιλακόπουλος)

 

 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
17 λεπτά πριν Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Δεν είμαστε σε κρίση, κάνετε λες και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»
21 λεπτά πριν ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Δεν είμαστε σε κρίση, κάνετε λες και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς με Γκόου Αχεντ Ινγκς – Εκτός κι ο Πελίστρι
42 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς με Γκόου Αχεντ Ινγκς – Εκτός κι ο Πελίστρι
CONFERENCE LEAGUE
Νίκολιτς: «Να μην πέσουμε στην παγίδα το ρυθμού τους – Ήρθαμε για το αποτέλεσμα»
55 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Να μην πέσουμε στην παγίδα το ρυθμού τους – Ήρθαμε για το αποτέλεσμα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved