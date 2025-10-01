Youth League: Έκανε το 2Χ2 ο Ολυμπιακός με νίκη στην έδρα της Άρσεναλ

Onsports Team

Οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» επικράτησαν 2-1 στο Λονδίνο – Με δέκα παίκτες απ’ το 15’ έπαιζαν οι «κανονιέρηδες».

Μεγάλη νίκη για την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» για το Youth League έκαναν το 2Χ2, επικρατώντας 2-1 στο Λονδίνο της Άρσεναλ. Έτσι μετά και το 4-0 επί της Πάφου, συνεχίζουν με το απόλυτο στο θεσμό.

Η ομάδα του Πειραιά είχε αριθμητικό πλεονέκτημα απ’ το 15’ όταν και αποβλήθηκε ο Κόπλι. Ο Ίθαν Κορτές στο 20’ άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 0-2 από τον Φίλη στο 38’. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ογκουνάικε στο 83’.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League:

Ολυμπιακός–Πάφος 4-0

Άρσεναλ–Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

04 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου Καϊράτ – Ολυμπιακός

ΑΡΣΕΝΑΛ: Πόρτερ, Χάμιλ (46΄ Ονιεκατσούκου), Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον (76΄ Ογκουναΐκε), Ντούντζιακ (90΄+2 Τζουλιέν), Ιμπραχίμ, Κόπλι, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον (85΄ Όγκουστιν), Άννους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90΄+3 Αβραμούλης), Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα (90΄+3 Σιώζιος), Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος (77΄ Λάνα), Κορτές (61΄ Βασιλακόπουλος)