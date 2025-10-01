Ομάδες

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 09:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

Ο αθλητής διακομίστηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε με ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του Αστέρα Σταυρού στο γήπεδο του Φραντζή.

Όπως αναφέρει το lamiareport.grβασικός αμυντικός της ομάδας, Νίκος Μόσχος, δέχθηκε δάγκωμα από οχιά την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό. Το φίδι βρισκόταν κοντά στην βρύση σε σημείο που δεν το είδε ο 29χρονος αμυντικός με αποτέλεσμα να ξαφνιαστεί και να μην προλάβει να αντιδράσει.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.



