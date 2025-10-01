Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος αλλά… κυρίαρχος

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και παρά τον πολύ χαμηλό βαθμό ετοιμότητάς της, δείχνει ότι έχει πολλούς τρόπους να κερδίζει τα παιχνίδια.

Η πρώτη εντός έδρας βραδιά του νέου Παναθηναϊκού, στο T-Center, συνδυάστηκε με μια ξεκάθαρη επιτυχία.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, σε μια καταπράσινη ατμόσφαιρα, πάνω από 18.000 φίλοι του «τριφυλλιού» είδαν το ανανεωμένο «Telekom Center Athens» να υποδέχεται την νέα ομάδα των «πράσινων» που φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να πανηγυρίσει μέσα στο «σπίτι» της το 8ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει ένας μακρύς δρόμος, γεμάτος εμπόδια. Πάντως, χθες το βράδυ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρά τη φυσιολογική για την εποχή ανετοιμότητά της κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στη Μπάγερν και να αποδείξει ότι έχει πολλούς τρόπους να φτάνει κάθε βράδυ στο στόχο της.

Η Μπάγερν μπορεί να είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός όμως είχε πολλά θέματα να διαχειριστεί. Οι απουσίες των Λεσόρ και Όσμαν, η ανετοιμότητα του Τι Τζέι Σορτς, το άγχος της πρεμιέρας και η… επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις που ήταν σαν να έπαιζε τον πρώτο του επαγγελματικό αγώνα.

Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν ανησύχησε ούτε στιγμή, αποδεικνύοντας από την αρχή το πλούσιο και εντυπωσιακό του ταλέντο. Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος παίκτης της EuroLeague και χθες έδειξε ότι έχει αρχίσει και «διαβάζει» όλο και περισσότερο το παιχνίδι, ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήρθε από το πουθενά και έφτιαξε τη βραδιά των φίλων του Παναθηναϊκού.

Προβλήματα υπάρχουν αρκετά και τρανταχτά (χημεία, αμυντική λειτουργία, ριμπάουντ), αλλά είναι δεδομένο ότι με την πάροδο των παιχνιδιών τα προβλήματα αυτά θα λύνονται και η ομάδα θα βελτιώνεται.

Τώρα, αυτό που προέχει είναι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το ματς της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα (ηττήθηκε χθες από τη Χάποελ εκτός έδρας με 103-87) με τους «πράσινους» να μη θέλουν τίποτα λιγότερο από το «2 στα 2» καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί ο αγώνας στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια.