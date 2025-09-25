Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής
Ο «γηραιός» επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης, στο πρώτο του ματς στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας – Η βαθμολογία.
Ο Ηρακλής δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, έτσι κόντρα στην Ηλιούπολη έκανε την πρεμιέρα του στο θεσμό. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 1-0 στο «Καυτανζόγλειο», με γκολ-πέναλτι του Ντόβενταν στο 35’.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βάις, Τσιντώνης - Καρανίκας, Σάκα
ΗΡΑΚΛΗΣ: Γιαννίκογλου, Κάτσικας, Δημητρίου (46΄ Εραμούσπε), Σιδεράς, Βάις, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (66΄ Μαχαίρας), Ντόβενταν (46΄ Τσιντώνης, 88΄ Αναστασιάδης), Μωυσίδης, Κυνηγόπουλος (66΄ Μάναλης)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μπουγαΐδης, Κωστούλας (60΄ Νόνης), Κεραμιδάς (71΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Σούντουρα (63΄ Νεοφυτίδης), Σάκα, Μίγια (60΄ Χριστόπουλος), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (74΄ Σαμ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2 αγώνες)
1. Λεβαδειακός 6
2. ΟΦΗ 6
3. ΑΕΚ 6
4. Άρης 6
5. Ατρόμητος Αθηνών 4
6. Βόλος ΝΠΣ 4
7. Ελλάς Σύρου 3
8. Ολυμπιακός 3 -1αγ.
9. Παναθηναϊκός 3 -1αγ.
10. ΠΟΤ Ηρακλής 3 -1αγ.
11. Κηφισιά 2
12. ΑΕΛ 1
13. Αστέρας Τρίπολης 1
14. Μαρκό 1
15. Καβάλα 1
16. Ηλιούπολη 0
17. Παναιτωλικός 0
18. Athens Kallithea FC 0
19. ΠΑΟΚ 0 -1αγ.
20. Αιγάλεω 1931 0