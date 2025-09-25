Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Onsports Team

Ο «γηραιός» επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης, στο πρώτο του ματς στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας – Η βαθμολογία.

Ο Ηρακλής δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, έτσι κόντρα στην Ηλιούπολη έκανε την πρεμιέρα του στο θεσμό. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 1-0 στο «Καυτανζόγλειο», με γκολ-πέναλτι του Ντόβενταν στο 35’.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βάις, Τσιντώνης - Καρανίκας, Σάκα

ΗΡΑΚΛΗΣ: Γιαννίκογλου, Κάτσικας, Δημητρίου (46΄ Εραμούσπε), Σιδεράς, Βάις, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (66΄ Μαχαίρας), Ντόβενταν (46΄ Τσιντώνης, 88΄ Αναστασιάδης), Μωυσίδης, Κυνηγόπουλος (66΄ Μάναλης)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μπουγαΐδης, Κωστούλας (60΄ Νόνης), Κεραμιδάς (71΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Σούντουρα (63΄ Νεοφυτίδης), Σάκα, Μίγια (60΄ Χριστόπουλος), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (74΄ Σαμ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2 αγώνες)

1. Λεβαδειακός 6

2. ΟΦΗ 6

3. ΑΕΚ 6

4. Άρης 6

5. Ατρόμητος Αθηνών 4

6. Βόλος ΝΠΣ 4

7. Ελλάς Σύρου 3

8. Ολυμπιακός 3 -1αγ.

9. Παναθηναϊκός 3 -1αγ.

10. ΠΟΤ Ηρακλής 3 -1αγ.

11. Κηφισιά 2

12. ΑΕΛ 1

13. Αστέρας Τρίπολης 1

14. Μαρκό 1

15. Καβάλα 1

16. Ηλιούπολη 0

17. Παναιτωλικός 0

18. Athens Kallithea FC 0

19. ΠΑΟΚ 0 -1αγ.

20. Αιγάλεω 1931 0