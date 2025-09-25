ΑΕΚ: Ο κόσμος στην «OPAP Arena» αποθέωσε τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο

INTIME SPORTS

Ο νικητής της ζωής, Μιχαήλ Πάνου, έδωσε το «παρών» στην «OPAP Arena» κι αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναιτωλικό βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Την περασμένη Δευτέρα (29/08), ο Μιχαήλ Πάνου συγκίνησε άπαντες με τα δάκρυα του κατά τη διάρκεια της βράβευσης του στην 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Ο νεαρός φίλος της ΑΕΚ ήταν ανάμεσα στις ειδικές βραβεύσεις, καθώς κατά τη διάρκεια του περσινού ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, είχε μπει με πλακάτ στο γήπεδο, το οποίο έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας». Μάλιστα, ο Σταύρος Πήλιος κι ο Δημήτρης Κωνσταντέλιας του είχαν δώσει τις φανέλες τους.

Ο μικρός Μιχαήλ έδωσε το «παρών» στην «OPAP Arena», στο πλαίσιο του ΑΕΚ – Παναιτωλικός για το Κύπελλο Ελλάδας. Μόλις ο κόσμος αντιλήφθηκε την παρουσίαση του, του χάρισε ένα πολύ «ζεστό» χειροκρότημα, σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πιτσιρικάς «Ενωσίτης» βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena», φορώντας τη φανέλα και το κασκόλ της ΑΕΚ κι είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης του ομάδας, όπως ο Ντομαγκόι Βίντα. Επίσης, πήρε τη φανέλα του διεθνή Κύπριου στόπερ του Παναιτωλικού, Χρήστου Σιέλη.