Άνοιξε λογαριασμό ο Ιωαννίδης

Η Σπόρτινγκ επικράτησε της Μορεϊρένσε με 3-0 με τον Έλληνα στράικερ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της ομάδας στις καθυστερήσεις.

Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε λογαριασμό για τη Σπόρτινγκ κόντρα στην Μορεϊρένσε, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βάζοντας το “κερασάκι” στην επικράτηση της ομάδας του για την 6η αγωνιστική της Liga Portugal.

Συγκεκριμένα, ο Άλισον Σάντος έκανε συρτή σέντρα από τα αριστερά, με τον Έλληνα επιθετικό να μπαίνει ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς των φιλοξενούμενων και να πλασάρει εύστοχα από το ύψος της μικρής περιοχής στο 90+4′, γράφοντας το τελικό 3-0.