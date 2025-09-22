Χρυσή Μπάλα: Η ώρα της απονομής έφτασε! – Πού θα δείτε τη λαμπρή τελετή του Παρισιού

AP Photo/Dave Thompson

Η ώρα της απονομής της φετινής Χρυσής Μπάλας έφτασε, με τους Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν και Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα να φαντάζουν ως τα δύο μεγάλα φαβορί - Ο λόγος που η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, ΠΣΖ θα απουσιάσει από τη λαμπρή τελετή.

Ο νικητής θα κερδίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το σπουδαίο βραβείο και θα διαδεχθεί τον Ρόδρι.

Οι διοργανωτές ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί τη φετινή χρονιά και φρόντισαν να μην διαρρεύσει το όνομα του νικητή, κάτι που είχε συμβεί την περασμένη σεζόν, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να μποϊκοτάρει την εκδήλωση από τη στιγμή που νικητής δεν ήταν ο Βινίσιους.

Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι ο Ντεμπελέ δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», όπως κι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της Παρί Σεν Ζερμέν. Συγκεκριμένα, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει οκτώ παίκτες υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα, ενώ ο Λουίς Ενρίκε είναι το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή, αλλά παράλληλα έχει και ντέρμπι την ίδια ώρα.

Το Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν, ήταν προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (21/09, 21:45), αλλά αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης. Η Ligue 1 το όρισε για το βράδυ της Δευτέρας (22/09, 21:00), την ώρα που θα διεξάγεται η λαμπρή εκδήλωση.

Η εκδήλωση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας θα διεξαχθεί στο «Theatre du Chatelet» του Παρισίου. Θα ξεκινήσει στις 21:40 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά στην Ελλάδα από το CosmoteSport1HD.

