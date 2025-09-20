Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι

Onsports Team

Σε ένα ματς που τα είχε όλα, οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν των «μπλε» του Λονδίνου για την 5η αγωνιστική της Premier League – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Παράσταση στο «θέατρο των ονείρων» έδωσαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι. Σε ένα ντέρμπι με τα όλα του για την 5η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 2-1 της Τσέλσι. Ο αγώνας έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή στο πρώτο ημίχρονο, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν αποβολή.

Το ματς άρχισε με αποβολή του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων στο 5΄. Ο Σάντσες είδε την κόκκινη για μαρκάρισμα στον Μπεμό εκτός περιοχής. Φερνάντες και Κασεμίρο (14’ και 37’) σκόραραν για το 2-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κασεμίρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε κι αυτός. Στο 80’ ο Τσαλόμπα μείωσε σε 2-1. Οι Λονδρέζοι είχαν φάσεις για να ισοφαρίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

PREMIER LEAGUE – 5η αγωνιστική

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ - 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

(8' Μιντέι, 31' Αγιάρι - 43' Ριτσάρλισον, 82' αυτ. φαν Χέκε )

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20' Άντονι - 2' Γουίλιαμς)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49' Μπόουεν - 37' Ματέτα, 68' Μίτσελ)

Γουλβς-Λιντς 1-3

(8' Κρέιτσι - 31' Κάλβερτ-Λιούιν, 39' Σταχ, 45' Οκαφόρ)

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1

(14' Φερνάντες, 37' Κασεμίρο - 80' Τσαλόμπα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λίβερπουλ 15 -5αγ.

Τότεναμ 10 -5αγ.

Άρσεναλ 9

Κρίσταλ Πάλας 9 -5αγ.

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8 -5αγ.

Σάντερλαντ 7

Έβερτον 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Γ. 7 -5αγ.

Λιντς 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 6

Νιούκαστλ 5

Φούλαμ 5

Μπράιτον 5 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 4 -5αγ.

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0 -5αγ.