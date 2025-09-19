Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

Onsports Team

Ο εισαγγελέας έχει προτείνει την τιμωρία του νεαρού με 2,5 χρόνια φυλάκιση για την πράξη του – Μαζί του θα δικαστούν και τρεις ακόμη πρώην παίκτες των ακαδημιών της «βασίλισσας».

Στα δικαστήρια καταλήγει η υπόθεση των τεσσάρων παικτών που ήταν στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης και φέρονται να κοινοποίησαν βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των νεαρών γυναικών που συμμετείχαν.

Ένας εξ αυτών είναι και ο 22χρονος άσος της «βασίλισσας», Ραούλ Ασένσιο. Αυτό ανακοινώθηκε από το δικαστήριο του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα στην Γκραν Κανάρια.

Οι συγκατηγορούμενοι του Ασένσιο, ήταν μέλη των ακαδημιών της «μερένχες». Ο λόγος για τους Φεράν Ρουίθ, Χουάν Ροντρίγκεθ και Αντρές Γκαρσία. Κι αυτοί κατηγορούνται πως διένειμαν χωρίς άδεια το βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο. Το οποίο και αφορούσε δύο νεαρές γυναίκες, η μία εκ των οποίων ήταν ανήλικη. Το περιστατικό συνέβη σε κλαμπ στα Γκραν Κανάρια Ιούνιο του 2023.

Ρουίθ, Ροντρίγκες και Γκαρσία θα καταβάλουν εγγύηση 20.000 ευρώ, ενώ ο Ασένσιο 15.000. Οι τρεις πρώτοι έχουν επιπλέον κατηγορίες ως οι δημιουργοί του βίντεο, δίχως τη συγκατάθεση των θυμάτων.

Μάλιστα, για τον 22χρονο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα. Για δύο εγκλήματα κατά της ιδιωτικής ζωής, καθώς έλαβε το βίντεο και το έδειξε σε έναν φίλο του.

Ο Ασένσιο αρνείται τις κατηγορίες, καθώς η πλευρά του ισχυρίζεται πως απλά έδειξε για λίγο το βίντεο και δεν παραβίασε τα δικαιώματα των θυμάτων.