Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»
INTIME SPORTS
Οnsports team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 19:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο εξαιρετικός Λεβαδειακός «σάρωσε» τον ΠΑΟΚ κι επιβλήθηκε 4-1, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Μια ιστορική νίκη πανηγύρισε η ομάδα της Λιβαδειάς, η οποία σόκαρε την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης.

Ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και δείχνει ικανός να πετύχει σπουδαία πράγματα, κάτι που πιστοποίησε και στο πρώτο του παιχνίδι στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» πέτυχαν έναν θρίαμβο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ένα πολύ κακό πρόσωπο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε απάντηση μόνο στο πρώτο γκολ των «πράσινων», το οποίο προήλθε από αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 12’.

Ο Τσάλοφ με πέναλτι έκανε το 1-1 στο 36’, αλλά πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Λεβαδειακός πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Βήχο (40’). Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι πέτυχαν δύο τέρματα σε διάστημα τριών λεπτών (51’ – 53’), με τους Πεντρόσο και Μανθάτη να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας τους.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτζι (46′ Σιμελίδης), Μανθάτης, Πεδρόσο, Φίλων (58′ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81′ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46′ Κωστή), Γκούμας (46′ Κοκάι)
ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (66′ Μπάμπα), Μπιάνκο (66′ Μεϊτέ), Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (55′ Πέλκας), Μπέρδος (55′ Μύθου), Τσάλοφ (55′ Τάισον)

Τα highlights του Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ



