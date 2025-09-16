Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα Κυπελλου με την Καλλιθέα

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα εισιτήρια για τον αυριανό (17/9) αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Athens Kallithea στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (17/9, 17:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Athens Kallithea έχουν ως εξής: