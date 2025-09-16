Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα Κυπελλου με την Καλλιθέα

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Athens Kallithea στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (17/9, 17:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.
Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Athens Kallithea έχουν ως εξής:
|ΘΥΡΕΣ
|TIMH
|1Β , 5Γ, 6, 7, 8Β, 12Β
|15 €
|1Α, 5Β , 8Α , 12Α
|20 €
|2, 5Α , 9, 11
|25€
|10
|55€
|3
|135 €
*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.
Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.