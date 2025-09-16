Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα Κυπελλου με την Καλλιθέα
Οnsports Τeam 16 Σεπτεμβρίου 2025, 16:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα Κυπελλου με την Καλλιθέα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέτρηση Κυπέλλου με την Καλλιθέα. 

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα εισιτήρια για τον αυριανό (17/9) αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Athens Kallithea στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (17/9, 17:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Athens Kallithea έχουν ως εξής:

 
ΘΥΡΕΣ TIMH
1Β , 5Γ, 6, 7, 8Β, 1 15 €
1Α, 5Β , 8Α , 12Α   20 €
2, 5Α , 9, 11 25€
10 55€
3 135 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNETΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: «Stop» της ΕΛ.ΑΣ. στην οργανωμένη παρουσία φίλων της ΑΕΚ στο Αιγάλεω
28 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: «Stop» της ΕΛ.ΑΣ. στην οργανωμένη παρουσία φίλων της ΑΕΚ στο Αιγάλεω
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τρομερό - Ο Αμπιντάλ διέψευσε τον… θάνατό του - «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»
1 ώρα πριν Τρομερό - Ο Αμπιντάλ διέψευσε τον… θάνατό του - «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα Κυπελλου με την Καλλιθέα
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα Κυπελλου με την Καλλιθέα
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - Το μήνυμά του
2 ώρες πριν Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου - Το μήνυμά του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved