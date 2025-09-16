Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη League Phase με το Ηλιούπολη - Βόλος - Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Onsports Team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 13:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με μία αναμέτρηση ξεκινά την Τρίτη (16/09) η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο δεύτερος τη τάξει θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνει… πρεμιέρα με νέο «λουκ» στα πρότυπα των ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Μάλιστα, την Τρίτη (16/09) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ηλιούπολης με τον Βόλο, με την οποία θα ανοίξει το πρόγραμμα στην πρεμιέρα της League Phase.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 16:00 Ηλιούπολη - Βόλος

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Παναιτωλικός - Άρης
  • 15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor
  • 16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ
  • 16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet
  • 16:00 ΟΦΗ - Καβάλα
  • 16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου
  • 17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
  • 17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea

Τα ματς που θα καλυφθούν τηλεοπτικά

Η Cosmote TV διατήρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την πρώτη ημέρα της League Phase θα μεταδώσει τέσσερις αναμετρήσεις.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ.



