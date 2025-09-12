Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι

Onsports Team

Οι ολλανδικές Αρχές συνέλαβαν τον Κίκι Μουσάμπα, με την κατηγορία της φοροδιαφυγής για ποσό ύψους 115.000 ευρώ – Υπήρξε ποδοσφαιριστής κορυφαίου επιπέδου.

Σοβαροί μπελάδες με τις ολλανδικές Αρχές για τον Κίκι Μουσάμπα. Τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα και της Μάντσεστερ Σίτι, πραγματοποιώντας σημαντική καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο 48χρονος συνελήφθη στην Ολλανδία την περασμένη Τρίτη (9/9) όπως έγινε γνωστό. Ο παλαίμαχος που σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2019, έχει σοβαρές κατηγορίες φοροδιαφυγής, για ποσό που φτάνει τις 115.000 ευρώ. Αυτό συνέβη γιατί είχε δηλώσει ψευδώς πως ζούσε μόνιμα στο εξωτερικό, ενώ έμενε, εργαζόταν και πληρωνόταν στην Ολλανδία.

Από την έρευνα που έγινε κατασχέθηκαν έγγραφα αλλά και πολυτελή ρολόγια. Ο Μουσάμπα αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του. Ο παλαίμαχος άσος είναι βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα του Άγιαξ.

Άγιαξ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μάλαγα, Τραμπζονσπόρ, Αλκμάαρ και Βίλεμ είναι μερικές απ’ τις ομάδες που αγωνίστηκε.