Νότιγχαμ Φόρεστ: Ξεκίνησε η… εποχή Ποστέκογλου - Αποθέωση από Μαρινάκη

Ο ομογενής προπονητής είχε συμφωνήσει σε όλα με το σύλλογο της Αγγλίας, το πρωί βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, όπου έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας και ξεκίνησε τη θητεία του στους «κόκκινους».

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της συμφωνίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε σε επίσημη δήλωση, αποθεώνοντας τον 60χρονο προπονητή.

Αναλυτικά, στη δήλωση του μεγαλομετόχου της ομάδας αναφέρεται:

«Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.

Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».