Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου να πάμε στο Μουντιάλ»

Το παιχνίδι με τη Δανία, αποτελεί κομβικής σημασίας τεστ για την Ελλάδα στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει το φαβορί του γκρουπ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θεωρεί πως είναι η πιο δυνατή ομάδα στον όμιλό μας. Αυτό επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του μεγάλου αγώνα.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το πώς περιμένει τη Δανία: «Σίγουρα δύσκολο, με μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι και σίγουρα δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά και εμείς με την Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντικό σε αυτά τα ματς να έχουμε τέλεια αγωνιστική κατάσταση και να κερδίσουμε όσα μπορούμε περισσότερα».



Για τον Καρέτσα: «Σίγουρα είναι πολύ ταλαντούχος, μόλις ξεκίνησε να παίζει με την Εθνική. Έχει ραγδαία πρόοδο, μας δίνει αρκετές επιλογές όσον φορά το παιχνίδι του και ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτή την πρόοδο, για να μπορέσει να δώσει μελλοντικά ακόμα περισσότερα. Είναι πολύ σοβαρό παιδί και αυτό θα τον βοηθήσει στην καριέρα του».



Για τα πολλά γκολ που σκοράρουμε και αν αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του: «Η επιμονή σε έναν τρόπο παιχνιδιού που ενδεχομένως να εξυπηρετεί αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ, μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να δίνουμε επιλογές σε παίκτες για να βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Τα γκολ είναι σχετικό, θα υπάρχουν ματς που είμαστε εύστοχοι και άλλα που δεν θα είμαστε, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ο μεγάλος αριθμός τελικών προσπαθειών, κάτι που βολεύει παίκτες μας που είναι στην επίθεση».



Για το αν μας βόλεψε η ισοπαλία στο Δανία-Σκωτία: «Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Έχει να κάνει περισσότερο με την ενημέρωση , επειδή είμαστε στο ίδιο γκρουπ. Η πρόκριση θα κριθεί από τα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε τα παιχνίδια των άλλων, πρέπει να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολοι αντίπαλοι, πιστέψτε μας, δεν μας απασχολεί τόσο η εξέλιξη της πρώτης αγωνιστικής. Τα πράγματα τώρα δυσκολεύουν για εμάς».



Το μήνυμά του στον κόσμο και το τι σημαίνει για εκείνον η πρόκριση στο Μουντιάλ: «Το θέλουμε όλοι πάρα πολύ και προσωπικά, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου, αλλά μοιράζομαι τις σκέψεις όλων και των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων. Γεννήσαμε τις προσδοκίες και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές. Πάντα οι φίλαθλοι γρήγορα ενθουσιάζονται και γρήγορα απογοητεύονται, είναι ωραίο να παίζεις υπό αυτή την πίεση και έχεις κόσμο που εκφράζεται ζεστά. Μας δίνει περισσότερο κίνητρο να παίξουμε με πιο μεγάλη διάθεση».



Για τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας: «Μερικές φορές είναι δύσκολο να απαντάει κανείς σε ερωτήσεις που έρχονται από φήμες ή από συζητήσεις μεταξύ φιλάθλων. Για να είναι κάποιοι εδώ, είναι γιατί θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορώ να απαντάω σε κάτι που δεν με αφορά. Δεν είμαστε χώρα που έχει 100 παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Εθνική. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά εγώ θεωρώ ότι όσοι είναι εδώ είναι οι κατάλληλοι για να εξυπηρετήσουν το πλάνο. Τα παιδιά αυτά έχουν κάνει αρκετά πράγματα, άλλοι είναι πιο έμπειροι άλλοι πιο νεαροί. Αλλά εκπροσωπούν τη χώρα τους και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Για να είναι μαζί μου σίγουρα τους πιστεύω, δεν κοιτάω την ηλικία, αλλά το πόσο μπορούν να βοηθήσουν».



Για το αν μας βολεύει η Δανία να είναι το φαβορί: «Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας για το ποια ομάδα είναι το φαβορί. Η Δανία η μοναδική στον όμιλο που έχει πάει σε όλες τις διοργανώσεις. Επικοινωνιακά, έχει λίγο περισσότερες εμπειρίες από εμάς, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα είναι ανοιχτά, είμαστε και εμείς πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Το ξέρουν και στη Δανία ότι είναι το φαβορί, από εμάς εξαρτάται πόσο μπορούμε να χαλάσουμε τα σχέδιά τους στον αγωνιστικό χώρο».

Χατζηδιάκος: «Δεν φοβόμαστε κανέναν»

Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής εκπροσώπησε ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος δήλωσε:

Για την πληρότητα στο κέντρο της άμυνας: «Το συζητούσαμε με τον Κουλιεράκη. Έχουμε 4 στόπερ σε καλό επίπεδο. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Μετά το ματς με τη Λευκορωσία πήγα στον Κουλιεράκη και του είπα κέρδισες όλες τις μονομαχίες και βγήκες μπροστά. Χάρηκα πολύ για αυτόν».



Για το αν έχει αποκτήσει πλέον εμπειρία η Εθνική: «Εννοείται πως είμαστε πιο έμπειροι. Εάν δεις την πρόοδο που έχουμε κάνει είναι μεγάλη. Έχουν έρθει και νέα παιδιά που βοηθάνε και τους βοηθάμε».



Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα: «Πιστεύω ότι έχει αλλάξει ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο».