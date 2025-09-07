Ο Ραφίνια κατηγορεί την Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι για ρατσισμό

Onsports Team

Ο Βραζιλιάνος δημοσίευσε υλικό και σχόλια με τον γιο του παρότι παρακαλούσε δεν δέχτηκε μια αγκαλιά από υπάλληλο ντυμένο σκίουρο.

Τη στιγμή που ο Ραφίνια έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Βραζιλίας, η οικογένειά του επισκέφθηκε την Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι. Για να χαρεί ο γιος του άσου της Μπαρτσελόνα. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα φανταζόταν κανείς.

Ο πιτσιρικάς παρακαλούσε υπάλληλο που ήταν ντυμένος σκίουρος να τον αγκαλιάσει. Όμως αυτός τον απέφευγε, παρότι αγκάλιαζε τα άλλα παιδάκια. Αυτό φαίνεται από τις δημοσιεύσεις του ίδιου του Ραφίνια στο Instagram.

Ο 28χρονος κατηγορεί τον συγκεκριμένο εργαζόμενο και συνολικά την Ντίσνεϊλαντ για διακρίσεις. Μάλιστα έκανε και σχόλια τα οποία μόνο τιμητικά δεν είναι για το διάσημο θεματικό πάρκο.

«Οι υπάλληλοί σας είναι σκέτη ντροπή. Δεν πρέπει να φέρεστε έτσι στους ανθρώπους, ειδικά σε ένα παιδί. Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνετε τα παιδιά χαρούμενα, όχι να περιφρονείτε ένα παιδί. Προτιμώ να πω ότι ήταν περιφρόνηση, για να μην πω τίποτα άλλο. Είναι ντροπή.

Καταλαβαίνω την κούραση όσων εργάζονται εκεί, αλλά γιατί αγκαλιάστηκαν όλα τα λευκά παιδιά με τις μασκότ και ο γιος μου όχι;

Ήθελε απλώς ένα “γεια” και μια αγκαλιά. Ευτυχώς για εσάς, δεν καταλαβαίνει. Σε μισώ DisneylandParis».