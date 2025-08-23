Ομάδες

Premier League: «Χαστούκι» της Τότεναμ στη Μάντσεστερ Σίτι
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 17:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Χαστούκι» της Τότεναμ στη Μάντσεστερ Σίτι

Τα «σπιρούνια» επικράτησαν 2-0 στην έδρα των «πολιτών», αναγκάζοντάς τους στην πρώτη ήττα μόλις στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Μάντσεστερ Σίτι άρχισε καλά την Premier League με την εύκολη νίκη της επί της Γουλβς. Όμως τα κακώς κείμενα παραμένουν για τους «πολίτες» από την περασμένη σεζόν, όπως απέδειξε η δεύτερη αγωνιστική. Εκεί που η Τότεναμ πήγε στο «Etihad» και επικράτησε με 2-0.

Τα «σπιρούνια» ήταν εντυπωσιακά στο Μάντσεστερ και «κλείδωσαν» το ματς από τα τέλη του πρώτου μέρους, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Τζόνσον στο 35’ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Παλίνια διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Με τον τρόπο αυτό η Τότεναμ έφτασε τους 6 βαθμούς κάνοντας το 2Χ2, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στους 3 και στον προβληματισμό της ήττας στο «σπίτι» της.

 



