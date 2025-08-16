Ομάδες

Συγκινητικές στιγμές πριν το Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσιακό correo για Ντιόγκο Ζότα
Onsports Team 16 Αυγούστου 2025, 22:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκινητικές στιγμές πριν το Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσιακό correo για Ντιόγκο Ζότα

Η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο αδικοχαμένος Πορτογάλος πριν πάει στη Λίβερπουλ, τίμησε τη μνήμη του με τεράστιο πανό και τοιχογραφία έξω απ’ το γήπεδο.

Η Γουλβς υποδέχτηκε την Μάντσεστερ Σίτι στην πρεμιέρα της Premier League. Πριν τη σέντρα, όμως, τα πάντα ήταν αφιερωμένα στον Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος που σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, στο τραγικό δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο, είχε αγωνιστεί και αγαπηθεί έντονα στο Γούλβερχαμπντον.

Οι φίλοι των γηπεδούχων θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του. Έξω απ’ το «Μολινό» δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή τοιχογραφία αφιερωμένη στον Ντιόγκο Ζότα. Παράλληλα, πριν αρχίσει το ματς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Τότε σηκώθηκε μια τεράστια προσωπογραφία του Πορτογάλου, με ένα πανό να γράφει: «Θα σε θυμόμαστε όταν θα περπατάς στα χρυσαφένια λιβάδια».

 



