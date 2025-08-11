Ομάδες

Community Shield: Συγκίνηση πριν τον τελικό για Ντιόγκο Ζότα, απρέπεια των φίλων της Κρίσταλ Πάλας
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 02:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ενός λεπτού σιγή, στεφάνια και εκδηλώσεις στη μνήμη του Πορτογάλου και του αδερφού του, με μια μικρή μερίδα οπαδών των Λονδρέζων να αποδοκιμάζουν.

Στο Γουέμπλεϊ διεξήχθη ο τελικός του Community Shield. Εκεί η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Κρίσταν Πάλας, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Όπως είναι λογικό, πέρα απ’ τον αγώνα τα πάντα ήταν περίεργα λόγω της συγκίνησης για τον Ντιόγκο Ζότα.

Ήταν το πρώτο επίσημο ματς της Λίβερπουλ απ’ τη στιγμή που σκοτώθηκε ο Πορτογάλος και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα. Έτσι υπήρξαν εκδηλώσεις στη μνήμη τους.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ στα matrix του γηπέδου εμφανίστηκε η φωτογραφία τους. Όταν μπήκε η ομάδα της Λίβερπουλ στις πινακίδες έγραφε «You’ll never walk alone», ενώ κατατέθηκαν στεφάνια πριν τη σέντρα στη μνήμη του Ζότα και του Αντρέ Σίλβα.

Στη φανέλα της Λίβερπουλ έγραφε «forever 20», το οποίο και ήταν το νούμερο στη φανέλα του άτυχου Πορτογάλου. Ενώ υπήρχαν και πλακάτ αφιερωμένα στον Ντιόγκο Ζότα.

gxkqhixuaacofd.jpg

Αυτό που έκανε άσχημη εντύπωση, ήταν η αποδοκιμασία από μερίδα φίλων της Κρίσταλ Πάλας, κατά τη διάρκεια της σιγής για να τιμηθεί η μνήμη των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

 



Community Shield: Συγκίνηση πριν τον τελικό για Ντιόγκο Ζότα, απρέπεια των φίλων της Κρίσταλ Πάλας
