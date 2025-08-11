Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 00:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, έχασε σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.

Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια σπουδαία παρουσία στον Ορφέα, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Ν. Π.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος
2 ώρες πριν Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος
ΜΠΑΣΚΕΤ
Απίθανο σκηνικό: Ο Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο γήπεδο
3 ώρες πριν Απίθανο σκηνικό: Ο Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο γήπεδο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου
4 ώρες πριν Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Επέστρεψε ο Σιόβας για την ομάδα Β’
4 ώρες πριν Ολυμπιακός: Επέστρεψε ο Σιόβας για την ομάδα Β’
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved