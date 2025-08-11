Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, έχασε σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος.
Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.
Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια σπουδαία παρουσία στον Ορφέα, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Ν. Π.