Τέλος εποχής για την ιστορική Φίτεσε – Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Ολλανδίας

Onsports Team

Η ομάδα του Άρνεμ μετά από 71 χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αναγκάζεται να επιστρέψει στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Η Φίτεσε του Άρνεμ είναι μία απ’ τις πιο γνωστές ομάδες της Ολλανδίας. Πίσω από τα «μεγαθήρια» της χώρας, υπήρξε σταθερή δύναμη και με αρκετούς ελληνικούς δεσμούς καθώς εκεί αγωνίστηκαν πολλοί συμπατριώτες μας. Με κορυφαίο τον Νίκο Μαχλά που λατρεύτηκε όσο λίγοι.

Η ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1892, μπαίνει σε μια απ’ τις δυσκολότερες εποχές της ιστορίας της. Κι αυτό γιατί λόγω οικονομικών ζητημάτων, υποβιβάζεται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Αποβάλλεται απ’ το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εκεί όπου βρισκόταν από το 1954!

Η ολλανδική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κατηγόρησε το κλαμπ για χρόνια παραβίαση των κανονισμών διαφάνειας και παραπλάνηση του συστήματος αδειοδότησης.

Η ανακοίνωση της Φίτεσε αναφέρει:

«Η Φίτεσε έχασε τη συνοπτική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μίντεν-Νέντερλαντ. Το δικαστήριο αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση της επιτροπής αδειοδότησης και της επιτροπής εφέσεων και να μην την αναστείλει.

Η Φίτεσε είναι συντετριμμένη από το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον δικαστή, η επιτροπή αδειοδότησης της KNVB εφάρμοσε σωστά τους κανονισμούς αδειοδότησης και οι αποφάσεις δεν παραβίασαν τις αρχές της εύλογης και της δίκαιης μεταχείρισης.

Η απόφαση σημαίνει ότι η Φίτεσε αποκλείεται προσωρινά από τη συμμετοχή στο Keuken Kampioen Divisie.

Η Φίτεσε θα εξετάσει προσεκτικά αυτήν την απόφαση και θα εξετάσει τα επόμενα βήματά της. Ο σύλλογος θα ανακοινώσει σύντομα τα ευρήματά του».

Ο σύλλογος του Άρνεμ μετά από 71 χρόνια επιστρέφει στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Σε ένα πραγματικό τέλος εποχής. Τα χρέη έγιναν «θηλιά» στο λαιμό της Φίτεσε, ξεπέρασαν τα 55.000.000 ευρώ. Παλιότερα, μάλιστα, η ομάδα είχε βοηθηθεί από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς ο οποίος είχε ξεχρεώσει την Φίτεσε, τοποθετώντας σε ρόλο ιδιοκτήτη άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.