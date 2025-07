Ντιόγκο Ζότα: Διήμερο πένθος από UEFA - Με μαύρες φανέλες η Εθνική Πορτογαλίας Γυναικών

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του άσου της Λίβερπουλ και του αδελφού του, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/07) σε αυτοκινητόδρομο της Ισπανίας. Το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο ποδοσφαιριστές βγήκε από το δρόμο, καθώς έσκασε το λάστιχο και άμεσα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε διήμερο πένθος ως μια ένδειξη τιμής, ενώ οι παίκτες της Εθνικής Πορτογαλίας Γυναικών, θα αγωνιστούν στο ματς της Πέμπτης (03/07) κόντρα στην Ισπανία, για το Euro που γίνεται στην Ελβετία, με μαύρες εμφανίσεις.

Ο Πορτογάλος επιθετικός γεννήθηκε στο Πόρτο και τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν μέλος της Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στην Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Λιγκ Καπ και ένα Σούπερ Καπ.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.



