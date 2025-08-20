Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς τον ελληνικό αθλητισμό»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 20 Αυγούστου 2025, 13:13
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς τον ελληνικό αθλητισμό»

Η σημερινή ημερομηνία καθίσταται ιστορική για την οικογένεια του Παναθηναϊκού καθώς είναι η μερά που γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος. 

Στις 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος και ουδείς μπορούσε να φανταστεί πως ο άνθρωπος αυτός θα έδινε τα πάντα προκειμένου να κάνει τον Παναθηναϊκό την μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Μια ομάδα που θα γίνεται θέμα συζήτησης και θαυμασμού στα πέρατα του κόσμου. 

Η σημερινή ημερομηνία είναι ιστορική για την οικογένειά του Παναθηναϊκού και η διοίκηση της ομάδας μπάσκετ δε θα μπορούσε να ξεχάσει τον κορυφαίο παράγοντα της ιστορίας. 

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας...».
 


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έτσι θέλει να φέρει τον Ρενάτο Σάντσες
7 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έτσι θέλει να φέρει τον Ρενάτο Σάντσες
EUROPA LEAGUE
Λουτσέσκου: «Θέλουμε να κερδίζουμε - Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
8 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Θέλουμε να κερδίζουμε - Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
SUPER LEAGUE
Super League: Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες
38 λεπτά πριν Super League: Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς τον ελληνικό αθλητισμό»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς τον ελληνικό αθλητισμό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved