Premier League: Σοβαρός κίνδυνος αναβολής του Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω χιονιά!

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονιά και κακοκαιρία στη βορειοδυτική Αγγλία την Κυριακή (5/1).

Αυτό είναι πολύ πιθανό να φέρει την αναβολή του ντέρμπι Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Να θυμίσουμε ότι οι «Reds» δεν είχαν δώσει και το ντέρμπι της πόλης με την Έβερτον στο Γκούντισον Παρκ, λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση που αναβληθεί και το ματς της Κυριακής (5/1), τότε θα πρέπει να περιμένει τον επανορισμό δύο αγώνων.

