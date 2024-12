Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: Αναβλήθηκε το Έβερτον - Λίβερπουλ | Όλες οι μεταδόσεις

Η «Ντάραγκ» (Darragh) πλήττει τη Μεγάλη Βρετανία κι έχει κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μάλιστα, οδήγησαν στην αναβολή του ντέρμπι, Έβερτον – Λίβερπουλ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (07/12, 14:30).

«Το σημερινό ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο Γκούντισον Παρκ αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών», ανέφεραν τα «ζαχαρωτά» σε ανακοίνωση τους. Την Παρασκευή (06/12) δεν έγιναν για τον ίδιο λόγο οι αναμετρήσεις Κάρντιφ – Γουότφορντ και Πλίμουθ – Όξφορντ.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



