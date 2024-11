UEFA: Ενός λεπτού σιγή στα ευρωπαϊκά ματς για τα θύματα της κακοκαιρίας «DANA»

Επηρεάζονται «όλες οι διοργανώσεις συλλόγων», δηλαδή το Champions League και το Youth League την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς και το Europa League και το Conference League την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον λογαριασμό X (πρώην Twitter) της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

UEFA will hold a moment of silence at all club competition matches this week in memory of the victims of the deadly floods in Valencia and all those impacted in the region and beyond.