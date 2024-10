Χρυσή Μπάλα: «Νικητής ο Βινίσιους Τζ.» - Διέρρευσε η τελική 12άδα | Πού θα δείτε την τελετή απονομής

Ο Βραζιλιάνος είναι το μεγάλο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα, στην αποψινή τελετή απονομής.

Σύμφωνα με τη Marca, ο Βινίσιους θα είναι ο νέος κάτοχος του βραβείου που δίνει κάθε χρόνο το περιοδικό France Football. Ο «Βίνι» πήρε από το χέρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και την οδήγησε στο 15ο Champions League και στον τίτλο στη LaLiga. Σε 39 ματς κατέγραψε 24 γκολ και 9 ασίστ.

