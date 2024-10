Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Αντετοκούνμπο και… Χρυσή Μπάλα

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ρίχνεται στη «μάχη» του Paris Masters ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κάνει πρεμιέρα κόντρα στον lucky loser, Ρομπέρτο Καρβάλες Μπαένα. Οι δύο τενίστες θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά, με τον Τσιτσιπά να έχει κερδίσει σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο αγώνας θα ξεκινήσει όχι πριν τις 20:00 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport6HD.

Το βράδυ της Δευτέρας (28/10) θα πραγματοποιηθεί κι η τελετή απονομής για τη Χρυσή Μπάλα. Σύμφωνα με τη Marca, μεγάλος νικητής θα είναι ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης. Η εκδήλωση που θα διεξαχθεί στο Théâtre du Châtelet του Παρισιού θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

?BREAKING: The Ballon d'Or and Paris are waiting for Vinicius Jr. @marca pic.twitter.com/R8Jnw9dHly