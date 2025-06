Ιταλία – Τουρκία 76-74 (68-68κ.α.): Η Ζανταλασίνι υπέγραψε τη ματσάρα - Στα ημιτελικά οι «Ατζούρι»

Μετά τη Γαλλία, η «σκουάντρα ατζούρα» έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης του ΣΕΦ.

Οι παίκτριες του Αντρά Καπομπιάνκο περιμένουν, πλέον, στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 τον νικητή του ζευγαριού, Βέλγιο – Γερμανία (25/06, 20:30).

