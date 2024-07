Bundesliga: Ο Καϊσού Σάνο της Μάιντς συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού

Σκάνδαλο στο γερμανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο 23χρονος Ιάπωνας κι οι δύο φίλοι του φέρεται να βίασαν την γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Τόκιο.

Οι Αρχές στην Ιαπωνία προχώρησαν την Τρίτη (16/7) στη σύλληψη των τριών ανδρών. Είναι το δεύτερο ανάλογο περιστατικό ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της χώρας, καθώς για βιασμό είχε κατηγορηθεί πριν από λίγους μήνες κι ο Γιούνια Ίτο, ο οποίος αγωνίζεται στη γαλλική Ρεμς.

We are seeking to clarify the matter as quickly and as comprehensively as possible. (2/2)