Λίβερπουλ: Επίσημο! Ο Άρνε Σλοτ είναι ο αντικαταστάτης του Γιούργκεν Κλοπ

Είναι πλέον επίσημο! Μετά από σχεδόν εννιά χρόνια, η Λίβερπουλ θα έχει νέο προπονητή στον πάγκο της.

Αυτός θα είναι ο Άρνε Σλοτ, ο οποίος θα έχει το δύσκολο έργο να συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Γερμανός τεχνικός. Ο Κλοπ οδήγησε τους «Reds» στην κορυφή της Premier League, μετά από 30 χρόνια.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit ?